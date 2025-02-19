УЕФА отстранил от работы судью, который удалил Беллингема за мат

УЕФА отстранил от работы судью Монтеро, который удалил Беллингема за мат

Судья Хосе Мануэра, который удалил футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против «Осасуны», отстранен от работы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, решение об отстранении арбитра было принято совместно Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Беллингем за слова в адрес арбитра был удален на 39-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В чемпионате Испании продолжает лидировать «Барселона» — «сине-гранатовых в активе 51 балл за 24 встречи, а у мадридской команды то же количество очков, но вторая позиция по дополнительным показателям. «Осасуна» занимает девятую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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