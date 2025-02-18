Определился первый в истории Лиги чемпионов победитель стыковых матчей за выход в 1/8 финала

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Роттердамский «Фейеноорд» стал первым победителем стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В ответном матче нидерландский клуб сыграл вничью с «Миланом». Игра прошла на стадионе «Сан Сиро» и завершилась со счетом 1:1. Счет в игре на первой минуте открыл Сантьяго Хименес. На 73-й минуте Хулиан Карранса забил ответный мяч.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Де Кюйп», завершилась победой роттердамской команды со счетом 1:0.

«Фейеноорд» вышел в 1/8 финала главного клубного европейского турнира впервые с сезона-1974/75. В том розыгрыше на данной стадии роттердамцы с общим счетом 3:0 уступили каталонской «Барселоне».

Помимо «Фейеноорда», в матчах 1/8 финала примут участие «Ливерпуль», «Барселона», лондонский «Арсенал», миланский «Интер», леверкузенский «Байер», бирмингемская «Астон Вилла», «Лилль» и мадридский «Атлетико».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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