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В Дубае отменили матч теннисистки Андреевой

На турнире WTA в Дубае отменен матч Мирры Андреевой
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Wu Zhizun/Global Look Press

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сыграет во втором круге турнира серии WTA-1000 в Дубае в назначенное время из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации «Советского спорта», организаторы турнира перенесли запланированный на 18 февраля матч второго круга против чешской теннисистки Маркеты Вондроушевой на следующий день.

Победительница этой пары сыграет в матче за выход в четвертый круг против сильнейшей в паре Чжэн Циньвэнь (Китай) — Питон Стирнс (США).

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Ранее игру российского теннисиста прервали из-за стрельбы.

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