Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почетный глава РФС объяснил дорогие трансферы «Спартака»

Почетный глава РФС Колосков объяснил трансферы «Спартака» избытком денег
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Почетный глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью vprognoze.ru заявил, что московский «Спартак» провел в текущем сезоне активную трансферную кампанию благодаря удачному стечению обстоятельств в работе компании «Лукойл».

В 2022 году «Лукойл» стал владельцем «Спартака», выкупив контрольный пакет акций у Леонида Федуна.

«В компании появилась серьезная прибыль, поэтому и тратят. Я не думаю, что руководство тратит деньги в ущерб эффективности работы. Понятно, что есть определенный избыток, если бы не было денег, то не покупали бы», — заявил Колосков.

Самым дорогим приобретением «Спартака» в текущем сезоне стал Ливай Гарсия, который пополнил состав в зимнее трансферное окно. За игрока АЕКа клуб отдал €18,7 млн. На второй строчке расположился трансфер атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» (€14 млн). На третьем месте оказался Пабло Солари. О переходе игрока из «Ривер Плейт» было официально объявлено 11 февраля, сумма трансфера составила €10 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» сорвался.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами