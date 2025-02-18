Трансфер Илича в «Спартак» сорвался

Переход полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак» сорвался. Об этом сообщает журналист Орацио Аккомандо в Х.

По информации источника, в ближайшее время Илич возобновит тренировки в туринской команде и будет внесен заявку на сезон в чемпионате Италии.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.

Ранее «Спартак» расстался с полузащитником.