Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У умерших в Верхней Пышме футболистов осталось четверо детей

У скончавшихся в Верхней Пышме во сне футболистов осталось четверо детей
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Футболисты-любители 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса», которые скончались в Верхней Пышме в один день после тренировки, оставили четверых детей.

По данным «Российской газеты», у Данила Хилобока в семье растет сын, а у Яна Журавлева трое детей в возрасте двух, трех и семи лет.

15 февраля команда «ПОЗ-Прогресс» провела плановую тренировку в Верхней Пышме. После занятий все футболисты чувствовали себя хорошо, никто из них не жаловался на ухудшение состояния или проблемы со здоровьем. Однако на следующий день стало известно, что во сне скончались два футболиста — 32-летний Ян и 33-летний Даниил.

Обе семьи погибших говорят, что спортсмены вернулись вечером после тренировки домой и легли спать, а на утро не проснулись. При этом мать Яна указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Даниил на такие проблемы со здоровьем не жаловался.

Ранее сообщалось, что тела умерших во сне футболистов отправили на экспертизу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами