У умерших в Верхней Пышме футболистов осталось четверо детей

Футболисты-любители 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса», которые скончались в Верхней Пышме в один день после тренировки, оставили четверых детей.

По данным «Российской газеты», у Данила Хилобока в семье растет сын, а у Яна Журавлева трое детей в возрасте двух, трех и семи лет.

15 февраля команда «ПОЗ-Прогресс» провела плановую тренировку в Верхней Пышме. После занятий все футболисты чувствовали себя хорошо, никто из них не жаловался на ухудшение состояния или проблемы со здоровьем. Однако на следующий день стало известно, что во сне скончались два футболиста — 32-летний Ян и 33-летний Даниил.

Обе семьи погибших говорят, что спортсмены вернулись вечером после тренировки домой и легли спать, а на утро не проснулись. При этом мать Яна указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Даниил на такие проблемы со здоровьем не жаловался.

Ранее сообщалось, что тела умерших во сне футболистов отправили на экспертизу.