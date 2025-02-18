Тела умерших во сне футболистов отправили на экспертизу

СК РФ проводит проверку по данным гибели двух футболистов в Верхней Пышме во сне

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти двух футболистов из одного клуба в Верхней Пышме. Об этом сообщил в интервью РИА Новости старший помощник руководителя Свердловского управления СК РФ Александр Шульга.

По его словам, следователи в настоящее время устанавливают причины произошедшего. Также Шульга заявил, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна выявить точные причины смерти футболистов.

По данным Telegram-канала Mash, футболисты-любители 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса» скончались в один день из-за отравления неизвестным ядом.

По информации источника, футболисты принимали участие в матче против любительской команды «Аткир», Хилобок забил шесть мячей в ворота соперника. После игры футболисты вернулись по домам, потеряли сознание и скончались еще до приезда скорой.

Ранее мать умершего футболиста назвала предварительную причину смерти.