Мать умершего футболиста назвала предварительную причину смерти

Надежда Хилобок, мать умершего футболиста любительского клуба «ПОЗ‑Прогресс» Данила Хилобока, заявила, что предварительная причина смерти ее сына — проблемы с сердцем. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Вроде как причина смерти — сердце. Губы были синие, но точно я еще не знаю», — заявила она.

Хилобок скончался в один день с еще одним футболистом этой команды — Яном Журавлевым.

Изначально сообщалось, что футболисты 15 февраля провели тренировку, разъехались по домам и умерли во сне. Мать Журавлева указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Хилобок на такие проблемы со здоровьем не жаловался. Позднее Telegram-канал Mash написал, что футболисты принимали участие в матче против любительской команды «Аткир», Хилобок забил шесть мячей в ворота соперника. После игры футболисты вернулись по домам, потеряли сознание и скончались еще до приезда скорой. Причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом, а его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего.

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