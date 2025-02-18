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Стали известны подробности об одновременной смерти двух футболистов

Mash: футболисты-любители скончались из-за отравления неизвестным ядом
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Футболисты-любители 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса» скончались в один день из-за отравления неизвестным ядом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, футболисты принимали участие в матче против любительской команды «Аткир», Хилобок забил шесть мячей в ворота соперника. После игры футболисты вернулись по домам, потеряли сознание и скончались еще до приезда скорой.

Изначально сообщалось, что футболисты 15 февраля провели тренировку, разъехались по домам и умерли во сне. Мать Журавлева указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Хилобок на такие проблемы со здоровьем не жаловался.

«Он не жаловался на здоровье в тот вечер, пришел после тренировки, ничего не предвещало. Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — рассказала мать Яна Светлана в комментарии URA.RU.

Оба футболиста женаты, у них есть дети.

Ранее была названа причина для ухода Валерия Карпина из «Ростова».

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