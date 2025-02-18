«Меня бы отстранили на четыре года»: казахстанский теннисист о деле Синнера

Теннисист Бублик о дисквалификации Синнера: меня бы отстранили на четыре года

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из-за допинг-дела, отметив, что его отстранение в аналогичном случае было бы гораздо больше. Его слова приводит BB Tennis на YouTube-канале.

«Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас, вместе взятых», — заявил он.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло Международное антидопинговое агентство (WADA), объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее Новак Джокович назвал несправедливым трехмесячное отстранение Синнера.