«Большинство недовольны»: Джокович о дисквалификации первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что считает несправедливым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать на три месяца первую ракетку мира Янника Синнера за употребление запрещенных препаратов. Его слова приводит Doha News.

«Большинство из теннисистов недовольны тем, как прошел весь процесс. Это непоследовательно, и решение кажется очень несправедливым. Все, что я могу сказать по этому поводу. Настало время по-настоящему заняться системой. Очевидно, что структура не работает должным образом», — заявил Джокович.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее Евгений Кафельников призвал бойкотировать матчи против Синнера.