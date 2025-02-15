Первая ракетка мира Синнер дисквалифицирован за допинг

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), получил дисквалификацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз организации.

Международное агентство заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее пойманных на допинге теннисистов признали чемпионами мира.