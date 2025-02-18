Голкипер «ПСЖ» Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале признался, что резкая смена ритма жизни, страны и языка не дались легко.

«И хотя я думал, что для меня это не проблема, иногда все же сталкивался с трудностями. И один человек особенно сильно помог мне не утонуть в одиночестве и тоске. Оглядываясь назад, понимаю, насколько важно мне было знать, что я не один», — написал он, опубликовав фото с девушкой Мариной.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее Сафонов поделился эмоциями от своей игры за «ПСЖ».