«Кто бы поверил?»: Сафонов о своей игре за «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал эмоциональный пост, связанный с его выступлением в парижском клубе.

«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ». Скажите это год назад — кто бы поверил? Хоть я и сыграл за последние две недели два матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато. Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», — написал Сафонов.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Тулузой».