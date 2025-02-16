Сафонов занимает первое место по двум показателям среди вратарей Лиги 1

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов занимает первое место по «сухим» матчам в Лиге 1 среди вратарей, которые сыграли пять и более матчей в текущем сезоне, передает Telegram-канал Opta.

Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее приставы начали распродавать имущество Матвея Сафонова.