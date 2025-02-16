Кафельников призвал бойкотировать матчи против Синнера

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал теннисистов бойкотировать матчи против итальянца Янника Синнера. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Они и так жертвуют призовыми, выходя на корт против игрока, у которого были два туза в рукаве как минимум на протяжении всего сезона-2024! Зачем продолжать?» — написал Кафельников.

Также он отметил, что если бы был действующим игроком, то не выходил бы играть против Синнера.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее Кафельников назвал WADA грязной организацией.