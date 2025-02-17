«Качественно конкурирует с Доннаруммой»: в России оценили игру Сафонова за «ПСЖ»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову хорошо удается выдерживать конкуренцию с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Дело в том, что пока в Лиге чемпионов играет все-таки Доннарумма, и отсюда можно сделать вывод, что первым номером в команде «ПСЖ» все равно является итальянец, а не наш футболист. Сафонов хорошо и качественно конкурирует с Доннаруммой», — сказал Хомуха.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее Сафонов поделился эмоциями от своей игры за «ПСЖ».