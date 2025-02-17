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«Спартак» вырвал победу у «Динамо»

«Спартак» в овертайме переиграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт». Три периода завершились со счетом 2:2. Голами в составе «Спартака» отметились Адам Ружичка и Егор Филин. За «Динамо» в этом поединке шайбы забросили Макс Комтуа и Джордан Уил. Победный гол в овертайме оформил игрок «Спартака» Николай Голдобин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» набрал 72 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо», имеющее в активе 73 балла, расположилось на второй строчке в той же конференции.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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