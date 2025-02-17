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Спорт

Ключевое дерби: «Спартак» принимает «Динамо» в матче КХЛ. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в столичном дерби играют сражающиеся друг с другом и иными конкурентами за второе место Западной конференции «Спартак» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
17 февраля 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
12'

А вот и первое в матче удаление. Вряд ли стоит удивляться, учитывая характер игры, что оно будет у «Динамо». Артем Кудашов нарушил правила. Две минуты большинства для красно-белых.

10'

Динамовцы выровняли игру, имеют большой перевес по силовым приемам, но по броскам в створ 8-1 в пользу «Спартака».

8'

Гусев имел момент, но не попал в ворота.

7'

Лишь после шестого броска спартаковцев в створ свой первый нанесли гости — Загидуллин вытащил опасную попытку Джиошвили.

6'

Здорово Мальцев прокатился по зоне «Динамо» слева и бросил в дальний угол, но немного не попал.

5'

Ружичка очень опасно зарядил сразу после выигранного партнером вбрасывания — плечом потащил Подъяпольский.

5'

Ружичка на вираже выкатил на «усы» справа и, поставив корпус защитнику, бросил, но прямо в Подъяпольского.

4'

Еще один бросок по воротам гостей. На месте Подъяпольский. Зато по силовым 0-3 — тут пока активничают бело-голубые.

3'

Первые два броска в матче нанесли спартаковцы, но Подъяпольский на месте.

2'

«Спартак» начинает с позиционной атаки, довольно размашистой и интересной, но так и не дошедшей до броска.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:25

В воротах «Спартака» сегодня Артем Загидуллин, а за «Динамо» с первых минут играет Владислав Подъяпольский.

19:20

«Динамо» занимает в данный момент второе место на Западе с 72 очками, «Спартак» идет вторым с 70 баллами. Обе команды провели по 54 встречи. Но и дальше очень плотно. 70 очков у «Северстали», 69 у ЦСКА, столько же у СКА. Но команда из Санкт-Петербурга провела на два матча больше всех конкурентов.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из ключевых матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в столичном дерби «Спартак» принимает «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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