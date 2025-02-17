А вот и первое в матче удаление. Вряд ли стоит удивляться, учитывая характер игры, что оно будет у «Динамо». Артем Кудашов нарушил правила. Две минуты большинства для красно-белых.
Динамовцы выровняли игру, имеют большой перевес по силовым приемам, но по броскам в створ 8-1 в пользу «Спартака».
Лишь после шестого броска спартаковцев в створ свой первый нанесли гости — Загидуллин вытащил опасную попытку Джиошвили.
Ружичка очень опасно зарядил сразу после выигранного партнером вбрасывания — плечом потащил Подъяпольский.
Ружичка на вираже выкатил на «усы» справа и, поставив корпус защитнику, бросил, но прямо в Подъяпольского.
Еще один бросок по воротам гостей. На месте Подъяпольский. Зато по силовым 0-3 — тут пока активничают бело-голубые.
«Спартак» начинает с позиционной атаки, довольно размашистой и интересной, но так и не дошедшей до броска.
В воротах «Спартака» сегодня Артем Загидуллин, а за «Динамо» с первых минут играет Владислав Подъяпольский.
«Динамо» занимает в данный момент второе место на Западе с 72 очками, «Спартак» идет вторым с 70 баллами. Обе команды провели по 54 встречи. Но и дальше очень плотно. 70 очков у «Северстали», 69 у ЦСКА, столько же у СКА. Но команда из Санкт-Петербурга провела на два матча больше всех конкурентов.