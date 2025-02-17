Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главный тренер СКА продал хоккейный стадион

Ротенберг и Тимченко закрыли сделку по продаже арены «Хельсинки Холл»
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко закрыли сделку по продаже арены «Хельсинки Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора инвестиционной компании Trevian, которая стала новым владельцем объекта.

По информации источника, стоимость покупки арены составила €60 млн. Ротенберг и Тимченко смогут получить доход от сделки лишь в случае снятия санкций Евросоюза.

«Хельсинки Холл» не функционирует с весны 2022 года. Новое открытие арены запланировано на апрель-май текущего года.

Ротенберг — главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России. Петербургский СКА, которым специалист руководит с 2022 года, дважды выходил в финал Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

Ранее российский хоккеист сравнил уровни КХЛ и НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами