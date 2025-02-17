Главный тренер СКА продал хоккейный стадион

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко закрыли сделку по продаже арены «Хельсинки Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора инвестиционной компании Trevian, которая стала новым владельцем объекта.

По информации источника, стоимость покупки арены составила €60 млн. Ротенберг и Тимченко смогут получить доход от сделки лишь в случае снятия санкций Евросоюза.

«Хельсинки Холл» не функционирует с весны 2022 года. Новое открытие арены запланировано на апрель-май текущего года.

Ротенберг — главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России. Петербургский СКА, которым специалист руководит с 2022 года, дважды выходил в финал Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

Ранее российский хоккеист сравнил уровни КХЛ и НХЛ.