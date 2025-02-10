Уход Карпина из «Ростова» не стали называть проблемой

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не видит особой проблемы в вероятном уходе Валерия Карпина с должности главного тренера «Ростова». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Для «Ростова» это не станет проблемой. Если бы он шел все время в тройке, то можно было о чем-то подумать. А он идет в середине, все время крепко держится. Я думаю, что здесь больше зависит от футболистов и руководства клуба, а тренерская работа судится по тому, насколько высокое место занимает команда», — заявил он.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее бывший тренер сборной России объяснил, зачем «Зенит» и «Спартак» тратят рекордные деньги.