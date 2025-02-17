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Комментатор «Матч ТВ» оценил накал страстей в матче Канады и США на турнире четырех наций

Комментатор Черданцев похвалил игру Канады и США на турнире четырех наций
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Reuters

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале заявил, что матч турнира четырех наций по хоккею между США и Канадой является ярким примером важности межнациональных соревнований.

По его мнению, накал страстей в подобных поединках несопоставимо выше.

«Турнир четырех наций по хоккею яркое доказательство того, что наднациональный спорт и наднациональные лиги по ажиотажу и градусу противоборства между командами внутри этих лиг никогда не встанут в один ряд с соревнованиями между национальными сборными. Особенно если сборные действительно национальные», — заявил журналист.

Встреча Канады и США, которая состоялась 16 февраля, завершилась с результатом 3:1 в пользу американцев. Макдэвид открыл счет на 6-й минуте, однако дальше они не забивали. На 11-й минуте Джейк Гюнцель сравнял счет, Дилан Ларкин на 34-й вывел США вперед, а на 59-й Гюнцель оформил дубль, забив в пустые ворота.

Также уже на первых секундах встречи состоялась большая драка, по итогам которой по три хоккеиста с каждой стороны получили по пять минут штрафа. Сообщалось, что это было запланировано.

Сборная США набрала шесть очков в группе и за тур до финиша вышла в финал турнира. Канада, Финляндия и Швеция набрали по два очка.

Ранее лидер сборной Канады прокомментировал поражение от США на Турнире четырех наций.

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