Лидер сборной Канады прокомментировал поражение от США на Турнире четырех наций

Макдэвид о поражении от США: все пошло не так, как хотели, но это еще не конец

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от национальной команды США во второй встрече Турнира четырех наций.

«Это было быстро, жестко, конкурентно, эмоционально. В игре было все, что вы хотели бы видеть в хоккейном матче. Жаль, что все пошло не так, как мы хотели, но это еще далеко не конец», — заявил Макдэвид.

Встреча Канады и США, которая состоялась 16 февраля, завершилась с результатом 3:1 в пользу американцев. Макдэвид открыл счет на 6-й минуте, однако дальше они не забивали. На 11-й минуте Джейк Гюнцель сравнял счет, Дилан Ларкин на 34-й вывел США вперед, а на 59-й Гюнцель оформил дубль, забив в пустые ворота.

Также уже на первых секундах встречи состоялась большая драка, по итогам которой по три хоккеиста с каждой стороны получили по пять минут штрафа. Сообщалось, что это было запланировано.

Сборная США набрала шесть очков в группе и за тур до финиша вышла в финал турнира. Канада, Финляндия и Швеция набрали по два очка. В заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а США померятся силами со Швецией.

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