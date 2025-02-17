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Трансфер талантливого бразильца в ЦСКА сорвался

Переход бразильского полузащитника Лоррана в ЦСКА из «Фламенго» сорвался
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Andre Ricardo/Sports Press/Global Look Press

18-летний атакующий полузащитник Лорран не перейдет в московский ЦСКА из «Фламенго». Об этом пишет в социальных сетях журналист Вене Казагранде.

По информации источника, футболист получил разрешение от руководства южноамериканской команды вылететь в Турцию на сборы ЦСКА и уже прибыл в аэропорт, но не сел в самолет, так как ЦСКА не подписал трансферный контракт, вследствие чего представители «Фламенго» отозвали разрешение на то, чтобы покинуть расположение команды.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. На его счету четыре оформленных гола и пять результативных передач.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке. По информации СМИ, ЦСКА отправил долг нидерландскому «Херенвену» за Эджуке через Виктора Давилу, который, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА, главным тренером которого является Марко Николич, идет на шестом месте, набрав 31 очко. Отрыв от лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — составляет восемь баллов.

Ранее игрок «Зенита» принес Бразилии победу на чемпионате Южной Америки.

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