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Игрок «Зенита» принес Бразилии победу на чемпионате Южной Америки

Дубль вингера «Зенита» Педро принес Бразилии победу на Кубке Южной Америки U-20
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Молодежная сборная Бразилии стала победителем Кубка Южной Америки.

В финальном матче континентального турнира национальная команда Бразилии в возрасте до 20 лет оказалась сильнее сверстников из Чили. Заключительная игра первенства, проходившего по круговой системе, завершилась со счетом 3:0.

Вингер петербургского «Зенита» Педро в матче против чилийцев набрал три очка по системе гол+пас, записав на свой счет гол и две результативных передачи. Всего в девяти встречах Педро забил два мяча и отдал шесть голевых пасов.

Педро перешел в «Зенит» в январе 2024 года. До этого он выступал за бразильский «Коринтианс», воспитанником которого является.

3 апреля 2024 года нападающий забил первые мячи за «Зенит», отличившись дублем в матче против московского «Спартака» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

Всего в сезоне-2024/25 Педро сыграл в 17 матчах за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» Захаряна в матче чемпионата Испании.

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