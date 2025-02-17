«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» Захаряна в матче чемпионата Испании

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 3:0 в Ла Лиге

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад».

Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме прямую красную карточку получил защитник «Реала Сосьедад» Игор Субельдия, а на 33-й минуте Джовани Ло Чельсо из «Бетиса» не реализовал пенальти. Во второй половине встречи отличился сначала форвард Антони на 51-й минуте, а затем дубль оформил хавбек Марк Рока — он забил на 64-й и 69-й минутах. Вторую красную карточку в составе «Реала Сосьедад» получил суринамский нападающий Шеральдо Бекер на 75-й минуте.

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле на 76-й минуте и не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Бетис» занимает восьмое место, набрав 32 очка. Первое место занимает мадридский «Реал», имея в активе 51 балл. «Реал Сосьедад» идет на 11-м месте, набрав 31 очко.

В следующем туре «Бетис» сыграет в гостях с «Хетафе». Встреча состоится 23 февраля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

«Реал Сосьедад» померится силами на своем поле с «Леганесом». Матч пройдет 23 февраля. Начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ранее Матвей Сафонов дал интервью на французском языке.