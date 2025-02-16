Хоккеисты сборной США еще до матча договорились подраться с канадцами

Журналист Лебран: хоккеисты США до начала игры с Канадой договорились о драке

Американские хоккеисты, нападающие Мэттью и Брэди Ткачук, а также Джей Ти Миллер договорились устроить драки с игроками сборной Канады еще до начала матча, который прошел на Турнире четырех наций. Об этом рассказал журналист The Athletic Пьер Лебран в своих соцсетях.

Встреча началась с трех драк, которые состоялись в первые девять секунд матча.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной США.

На пятой минуте встречи счет открыл канадец Коннор Макдэвид. Через пять минут счет сравнял Джейк Гюнцель. В середине второго периода Дилан Ларкин вывел США вперед. В самом конце встречи Джейк Гюнцель установил окончательный счет поединка.

Сборная США набрала шесть очков в группе и за тур до финиша вышла в финал турнира. Канада, Финляндия и Швеция набрали по два очка. В заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а США померятся силами со Швецией.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). 4 февраля организация продлила отстранение, из-за чего представители России не сыграют на чемпионате мира в 2025 и 2026 годах, а также пропустят ближайшее молодежное мировое первенство.

Ранее определился первый финалист Турнира четырех наций.