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Сафонов дал интервью на французском языке

Вратарь «ПСЖ» Сафонов дал интервью на французском языке
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PSG

Российский футболист французского «ПСЖ» дал интервью французскому телевидению на французском языке, передает «Чемпионат».

Голкипер заявил, что регулярно занимается изучением языка и теперь чувствует себя увереннее в команде.

В матче против «Тулузы», который состоялся 15 февраля, Сафонов сыграл на «ноль», а его команда победила со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее семикратный чемпион Франции вылетел из Кубка страны от клуба пятого дивизиона.

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