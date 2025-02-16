Российский футболист «Спартака» покинул клуб

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов» на сборе в Турции. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Уточняется, что 28-летний футболист пока что работает по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что Зиньковский перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды. Он уже выступал за самарскую команду — с 2019 по 2022 год футболист провел за «Крылья» 117 матчей и забил 17 мячей.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. Он отметился в нынешнем сезоне тремя результативными передачами в 13 проведенных в составе «Спартака» встречах.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.

Ранее глава «Зенита» осудил фанатов «Спартака» за оскорбления Александра Соболева.