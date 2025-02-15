Российский футболист «Спартака» покинет клуб

Полузащитник «Спартака» Зиньковский уйдет в аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский близок к переходу в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник утверждает, что клуба практически договорились о переходе. Речь идет о переходе до конца сезона без права выкупа.

Также журналист Иван Карпов сообщает, что зарплата россиянина будет выплачиваться клубами в равных долях.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. Он отметился в нынешнем сезоне тремя результативными передачами в 13 проведенных в составе «Спартака» встречах.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков.

Ранее глава «Зенита» осудил фанатов «Спартака» за оскорбления Соболева.