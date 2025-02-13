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Глава «Зенита» осудил фанатов «Спартака» за оскорбления Соболева

Глава «Зенита» Медведев о кричалках «Спартака» в адрес Соболева: это некрасиво
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес футболиста Александра Соболева со стороны фанатов московского «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ, заявив, что это некрасиво, передает «РБ Спорт».

«Насколько я знаю, между собой фанаты договорились, что не надо оскорблять друг друга. Но тем не менее мы слышали не только про Соболева. Это некрасиво. Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3», — сказал Медведев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков.

Ранее Соболев назвал себя деревом.

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