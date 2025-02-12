Семилетняя фигуристка рассказала о насилии со стороны тренера

Фигуристки Мария и Елизавета Козловские (семь и восемь лет соответственно) рассказали о насилии со стороны тренеров в одной из московских школ. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Потом мы учились прыгать всякие двойные — за каждый плохой раз нас били чехлом по тому месту, где ты не исправила ошибку. Когда я делала аксель с места, мне говорили, что, если я не подтяну ногу, меня ударят зубцом по ноге. Другая девочка в группе, не сестра, однажды не прыгнула дупель — и ее правда ударили зубцом по ноге», — рассказала Мария.

Елизавета добавила, что один из тренеров угрожал ей тем, что если она не прыгнет двойной аксель, то родители отдадут ее в детдом. Родители спортсменок Максим и Лия Козловские уже заявили «Спорт-Экспрессу», что написали заявление в полицию из-за насилия со стороны тренера.

Российские фигуристы после февраля 2022 года не выступают на международных турнирах. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что допустил российских и белорусских спортсменов до квалификационных турниров зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее стало известно, какой срок грозит мужчине, напавшему на фигуристку Елизавету Нугуманову.