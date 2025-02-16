Иностранный бывший тренер «Зенита»: меня бы задавили, если бы полетел в Россию

Экс-тренер «Зенита» Петржела: меня бы задавили, если бы полетел в Россию

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что его пригласили на 100-летие клуба, передает «Спорт день за днем».

«Да, меня пригласили. Приглашение пришло. Не знаю, какая будет ситуация. Никто этого не знает. Меня бы в Чехии задавили, если бы полетел в Россию. Планирую ли я приехать в Россию. Не знаю, честно», — сказал Петржела.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее Петржела рассказал, что в Чехии о России пишут только плохое.