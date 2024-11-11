Экс-тренер «Зенита»: в Чехии о России пишут только плохое

Бывший главный тренер «Зенита», чех Властимил Петржела рассказал, что на его родине не показывают российский футбол, а также отметил, что в Чехии о России пишут только плохие вещи, передает Sport24.

«Я бы смотрел российский футбол, потому что работал в России. Но в Чехии ничего не показывают и не пишут о российском футболе. О России здесь пишут только плохие вещи. Мне это не нравится», — сказал Петржела.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, отставая на одно очко от «Краснодара».

Ранее Петржелу приняли за русского шпиона.