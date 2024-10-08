Грузинский боец UFC вызвал на поединок Махачева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе грузин Илия Топурия вызвал в своих соцсетях на бой россиянина Ислама Махачева.

«Похоже, что ребятки, которые с тобой тусуются, пытаются пересечь границу. Перейдя ее, они не вернутся. Давай оставим детишек в покое и решим все в клетке в 2025 году», — написал Топурия.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года Махачев одолел Дастина Порье.

На счету Топурии семь боев в UFC, в которых он одержал семь побед.

Ранее Махачев кардинально сменил имидж.