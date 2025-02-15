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«Пусть разберутся в своем говне»: экс-теннисист раскритиковал дисквалификацию Синнера

Чесноков назвал анекдотом трехмесячную дисквалификацию Синнера
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Jaimi Joy/Reuters

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков назвал анекдотом трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Его слова приводит «Чемпионат».

«Синнера дисквалифицировали до 4 мая, он может спокойно играть на турнире в Риме. Я вообще не понимаю. В этой ситуации ВАДА — это полный анекдот! Пусть разберутся в своем говне», — заявил Чесноков.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию Синнера.

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