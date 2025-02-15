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«Спартак» забросил семь безответных шайб во второй половине игры с «Торпедо» в КХЛ

«Спартак» ушел с 0:4 за половину игры против «Торпедо» и выиграл со счетом 7:4
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ХК «Спартак» Москва

Московский «Спартак» совершил камбэк и обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт Арена» в Москве и завершилась со счетом 7:4 в пользу «Спартака». В первом периоде нижегородцы отличились трижды: Антон Силаев на 1-й, Китон Томпсон на 7-й и Богдан Конюшков на 15-й. На 29-й минуте Кирилл Воронин в меньшинстве счет 4:0 в пользу «Торпедо». Однако дальше забивал только «Спартак». На 32-й минуте первую шайбу забросил Павел Порядин. В третьем периоде в воротах «Торпедо» побывало шесть шайб: отличились Андрей Локтионов на 47-й минуте, Ансель Галимов на 49-й. Также дубли оформили Александр Беляев (46 и 53-я минута) и Николай Голдобин (59-я и 60-я минуты, обе — в пустые ворота).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Торпедо» идет на восьмой строчке, имея в активе 62 балла.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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