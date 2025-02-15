Спорт
Разборка за место в плей-офф: «Спартак» против «Торпедо». LIVE
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» играет дома с нижегородским «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
15 февраля 17:00
Торпедо
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» играет дома с нижегородским «Торпедо». Начало встречи — в 17.00 мск.
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