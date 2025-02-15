Чемпион мира раскрыл, чего не стоит делать Овечкину

Терещенко: если Овечкин похудеет, то в мощи и выносливости точно не прибавит

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину не стоит сбрасывать вес. Его слова приводит RT.

«Главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес. Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю, что россиянин понимает, что делает», — заявил Терещенко.

Также он отметил, что сброс веса приведет к гарантированной потере мощи и не позволит прибавить в выносливости.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее в России оценили погоню Овечкина за Гретцки.