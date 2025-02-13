Вышибала, шантажировавший семью Шумахера, приговорен к трем годам тюрьмы

Суд в Германии вынес приговор трем людям, которые шантажировали семью семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, передает The Guardian.

Йылмаз Тозтуркан, работавший вышибалой в ночном клубе, получил три года тюрьмы. Сын Тозтуркана Даниэль Линс, работавший IT-специалистом, приговорен к шести месяцам лишения свободы условно, экс-охранник Шумахера Маркус Фриче приговорен к двум годам заключения условно.

Сообщники украли более 1500 фото, видео и медицинских документов. Они требовали от семьи Шумахера $15 млн, чтобы эти материалы не попали в даркнет.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

2 октября Шумахер впервые за 11 лет появился на публике. Гонщик посетил свадьбу дочери, которая состоялась на семейной вилле на Мальорке, но подтверждающих фото и видео материалов нигде не было опубликовано.

Ранее нейрохирург рассказал о нынешнем состоянии Шумахера.