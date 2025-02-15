Легендарный российский теннисист о дисквалификации Синнера: WADA — самая грязная организация

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в своих соцсетях прокомментировал трехмесячную дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера, назвав Всемирное антидопинговое агентство грязной организацией.

«Если ты на 100% уверен в своей невиновности, почему ты принимаешь трехмесячную дисквалификацию? WADA — самая грязная организация. Вы можете заключить с ними любую сделку, какую захотите, даже если они виновны», — сказал Кафельников.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию Синнера.