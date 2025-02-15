«Было решено обратное»: в Госдуме сравнили дела Синнера и Валиевой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила разницу между дисквалификациями итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой политикой. Ее слова приводит Sport24.

«Возможно, он нашел какие-то нужные слова, чтобы договориться с ними. В итоге его ответы удовлетворили WADA. Другое дело, что в такой же ситуации с Валиевой было принято обратное решение. Я думаю, что свою роль сыграло присутствие политики. В истории с Синнером ее нет, там не нужно дополнительно обвинять Россию», — заявила она.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию первой ракетки мира.