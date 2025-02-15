Назван самый интересный соперник сборной России

Бывший футболист Евгений Алдонин назвал сборную Нигерии наиболее интересным соперником для национальной команды России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но Нигерия – это такая сборная, которая не нуждается в представлении. Футболисты этой команды всегда выступали в европейских клубах. Это одна из сильнейших африканских команд, поэтому соперник неплохой для нас», — заявил он.

Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала. Также сборной России предстоит сыграть с Замбией и Белоруссией.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года. Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее экс-футболист оценил соперников сборной России в ближайших товарищеских матчах.