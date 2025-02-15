Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Кто поедет на Олимпиаду: пары борются за победу в финале Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Финал Гран-при 2025. Ритм-танец. ОНЛАЙН
close
Александр Вильф/РИА Новости
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Танцевальные пары демонстрируют короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:34

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин закрывают первую разминку.

11:33

И во второй раз за сегодня мы видим ошибку во время исполнения твизлов у партнера. Жаль, очень жаль. Всего 63,59 балла набирают Юлия и Борис, бронируя последнюю строчку в протоколе соревнований.

11:27

На площадке Юлия Чуркина и Борис Фролов.

11:26

Хороший, динамичный и яркий прокат исполнили фигуристы, что в целом логично, учитывая выбор музыки и костюмов. 76,77 балла получили спортсмены и расположились на второй позиции в турнирной таблице.

11:20

Анна Щербакова и Егор Гончаров продолжают соревнования танцевальных пар.

11:18

Ошибается очень грубо Иван во время исполнения твизлов, невнимательно и несобрано отработал эту программу партнер. Итоговая оценка пары — 68,22 балла.

11:12

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выходят следом!

11:10

Красноярская публика великолепно встретила Лизу и Дарио, сами ребята не остались в долгу и по-настоящему зажгли! 80,41 балла они получают за свой прокат!

11:06

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано открывают соревнования второго дня финала Гран-при! Желаем спортсменам удачи!

11:00

Начинается первая разминка!

10:55

Первая разминка

  1. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
  2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
  3. Анна Щербакова – Егор Гончаров
  4. Юлия Чуркина – Борис Фролов
  5. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Вторая разминка 6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов 7. Василиса Кагановская – Максим Некрасов 8. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин 10. Анна Коломенская – Артем Фролов

10:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Танцевальные пары сегодня выступят с короткими программами в финале Гран-при России.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Освобожденного в секторе Газа россиянина Труфанова передали Красному кресту
Россию за ночь атаковали почти 40 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1088-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1088-й день
«Держать руки строго по швам». Что удивило россиян в Северной Корее?
Российские туристы рассказали о контрастах Северной Кореи
Опубликованы новые кадры нападения на водителя такси в Москве
Полицейские Екатеринбурга поделились подробностями похищения немой девочки
Российский дипломат считает, что переговоры Путина и Трампа пугают Зеленского и ЕС
«Потренируется, отдохнем»: в России оценили, как пауза в НХЛ скажется на Овечкине
Новости и материалы
ВС России ликвидировали группу наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой
В России импортозаместили один из ключевых компонентов самолетов SJ-100
В Ленобласти пенсионерка боялась потерять накопления и лишилась 15 млн рублей
ХАМАС привел заложников к месту передачи Израилю
В Афганистане запретили транслировать по ТВ политические и экономические дискуссии
В Раде предрекли очень «жесткий договор» с США по передаче ресурсов
Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы
В сектор Газа, где будут освобождены заложники, прибыли машины Красного Креста
Экс-замглавы Югры арестовали на два месяца
Россиянам рассказали, как защитить смартфоны и компьютеры от вирусов
На Бали россиянка открыла нелегальный салон красоты и попалась правоохранителям
Москалькова предупредила о мошенниках, звонящих от имени ее сотрудников
В Британии не будут ужесточать приговор убийце детей в Саутпорте
Европа тайно работает над планом отправки войск на Украину
«Пары, а не браки, не путайте»: Роднина об однополых дуэтах
Бухгалтер нижегородского кафе лишилась 5,8 млн рублей, поверив лжеброкеру
В Госдуме призвали россиян к консервативному подходу при покупке валюты
Пленный боец ВСУ назвал причину оставления солдат в полуокруженных городах
Все новости
Трамп нанес Украине «двойной удар»
Режим повышенной готовности ввели на Алтае после землетрясения
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
В Дагестане две школьницы купили лекарство и пропали
Президентские выборы начались в Абхазии
В Екатеринбурге мужчина похитил немую девочку из машины родителей
Обольстительная Бриджит Джонс: как менялась Рене Зеллвегер
Интервью с Анной Пармас — о «Дорогом родственнике», Шнурове и съемках «Осторожно, модерн!»
Автор «Осторожно, модерн!» Пармас заявила о растущей роли женщин в российском кино
HUAWEI nova 13i: как в одном устройстве объединились стиль, мощь и доступность
HUAWEI представила новую функциональную модель смартфона
Зеленский отказался подписывать договор с США по ископаемым. Киев предложил свой вариант сделки
NV: Вашингтон не одобрил правки Киева в соглашении по полезным ископаемым
Рейд на вечеринке с участием Хакамады: силовики нашли пакеты с белым веществом и оружие
Mash: на «техно-тусовке» Ирины Хакамады прошли задержания посетителей
15 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 15 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Купить ребенка в интернете. В Москве полиция сорвала сделку по продаже младенца
В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за $1000
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами