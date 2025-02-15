Кто поедет на Олимпиаду: пары борются за победу в финале Гран-при. LIVE

И во второй раз за сегодня мы видим ошибку во время исполнения твизлов у партнера. Жаль, очень жаль. Всего 63,59 балла набирают Юлия и Борис, бронируя последнюю строчку в протоколе соревнований.
Хороший, динамичный и яркий прокат исполнили фигуристы, что в целом логично, учитывая выбор музыки и костюмов. 76,77 балла получили спортсмены и расположились на второй позиции в турнирной таблице.
Ошибается очень грубо Иван во время исполнения твизлов, невнимательно и несобрано отработал эту программу партнер. Итоговая оценка пары — 68,22 балла.
Красноярская публика великолепно встретила Лизу и Дарио, сами ребята не остались в долгу и по-настоящему зажгли! 80,41 балла они получают за свой прокат!
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано открывают соревнования второго дня финала Гран-при! Желаем спортсменам удачи!
Первая разминка
- Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
- Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
- Анна Щербакова – Егор Гончаров
- Юлия Чуркина – Борис Фролов
- Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Вторая разминка 6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов 7. Василиса Кагановская – Максим Некрасов 8. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин 10. Анна Коломенская – Артем Фролов