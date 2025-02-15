«Мы все работаем ради денег»: экс-тренер РПЛ о переходе Соболева в «Зенит»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович заявил, что нападающий «Зенита» Александр Соболев сможет проявить себя на поле, если приложит усилия, а также высказался о финансовой составляющей его перехода из «Спартака». Его слова приводит Sport24.

«Все дальнейшее зависит только от Соболева. Если он будет пахать и хочет это делать, то будет играть. Перешел в «Зенит» из-за денег? А мы все работаем ради денег. Вы знаете человека, который работает не ради денег? Понятно, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег, но это не значит, что нужно сбросить требования к себе», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков.

Ранее глава «Зенита» осудил фанатов «Спартака» за оскорбления Соболева.