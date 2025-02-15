«Пары, а не браки, не путайте»: Роднина об однополых дуэтах

Чемпионка ОИ Роднина заявила, что ничего не имеет против однополых дуэтов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что ничего не имеет против однополых дуэтов в фигурном катании, и отметила, что подобные выступления существуют давно. Ее слова приводит Sport24.

«В официальных турнирах однополых пар нет. Но если даже брать командные соревнования, которые сегодня есть в программе Олимпиады, то они существуют еще с прошлого века. Почему я должна быть против однополых пар? Это однополые пары, а не браки — не путайте», — заявила она.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл показали совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки планируют выступить еще в нескольких показательных выступлениях.

Пападакис выступала в паре с Гийомом Сизероном. Они — олимпийские чемпионы (2022), серебряные призеры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017), пятикратные чемпионы Европы (2015—2019).

Хаббелл каталась в дуэте с Закари Донахью. Они — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), трехкратные серебряные (2018, 2021, 2022) и бронзовые (2019) призеры чемпионата мира.

Ранее Татьяна Навка высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании.