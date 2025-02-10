Навка высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании

Навка: я не против однополых дуэтов, если это не выйдет за рамки допустимого

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что не против однополых дуэтов в фигурном катании, отметив, что они не должны выходить за пределы допустимого. Ее слова приводит РИА Новости.

«С точки зрения традиционных ценностей это может вызывать вопросы, но подобные выступления мужчин существуют в спортивной гимнастике и акробатике. Если элементы будут зрелищными и спортсмены не выйдут за рамки допустимого, то почему бы и нет?» — сказала Навка.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл показали совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки планируют выступить еще в нескольких показательных выступлениях.

Пападакис выступала в паре с Гийомом Сизероном. Они олимпийские чемпионы (2022), серебряные призеры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017), пятикратные чемпионы Европы (2015—2019).

Хаббелл каталась в дуэте с Закари Донахью. Они олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), трехкратные серебряные (2018, 2021, 2022) и бронзовые (2019) призеры чемпионата мира.

Ранее в Госдуме заявили, что однополые пары в фигурном катании разрушают спорт.