Гимнастка Дина Аверина призналась в чувствах к фигуристу Соловьеву

Российская гимнастка Дина Аверина призналась в своих соцсетях в чувствах к фигуристу Дмитрию Соловьеву.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Дмитрий Соловьев, люблю тебя», — написала Аверина.

25-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее Дина Аверина ответила на вопрос о возобновлении карьеры.