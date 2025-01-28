Дина Аверина ответила на вопрос о возобновлении карьеры

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что не планирует возобновлять карьеру, отметив, что ее время прошло. Слова спортсменки приводит РИА Новости.

«Нет, мое время прошло. Пусть молодые гимнастки — если, дай бог, их допустят, выступают на международной арене и почувствуют, что это такое», — заявила Аверина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

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