«У нас есть проблемы»: тренер клуба РПЛ о поражении от Северной Кореи

Тренер «Рубина» о поражении от Северной Кореи: у нас есть проблемы

Главный тренер казанского «Рубина» после поражения в товарищеском матче от Северной Кореи заявил, что у команды есть проблемы. Его слова передает сайт казанского клуба.

«Уровень соперника – это уровень РПЛ, ФНЛ? Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточно-азиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы», — сказал Рахимов.

Встреча, которая прошла на учебно-тренировочном сборе в Турции, завершилась со счетом 1:4.

Единственный мяч в составе «Рубина» забил Никола Чумич. Он отличился на 78-й минуте.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит», набрав 39 очков. Подопечные Сергея Семака опережают «Краснодар» по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками. Казанский «Рубин» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 26 очков.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл третий раз подряд в Лиге чемпионов.